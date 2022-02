Ambrosini: “Liverpool favorito per questi motivi. Ma l’Inter ha le armi giuste”

L'ex centrocampista ad Amazon Prime Video ha parlato così prima del match di Champions League tra Inter e Liverpool

La telecronaca di Inter-Liverpool è affidata a Sandro Piccinini. Al suo fianco c’è Massimo Ambrosini, ex centrocampista, che ad Amazon Prime Video ha parlato così prima del match di Champions League: "Sono d’accordo, non puoi non considerare il Liverpool favorito rispetto all’Inter per blasone, caratura dei giocatori e il momento dei Reds. Non lo è nettamente, l’Inter è cresciuta in consapevolezza e forza, le armi per fare male al Liverpool le ha. È dura, ma non impossibile.