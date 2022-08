Ambrosini: “Dopo aver visto Lukaku con lo Spezia ho avuto questa impressione”

In studio a DAZN, l’ex centrocampista Massimo Ambrosini ha parlato così dell’Inter e in particolare di Romelu Lukaku

"Io ho avuto anche ieri l'impressione che Lukaku non sia ancora al top, ha margini evidenti in tutto secondo me, da quel che ho visto", le sue dichiarazioni sul centravanti nerazzurro.