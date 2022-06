Ambrosini: “Lukaku non può non essere ancora dominante. Esordio a Lecce? L’Inter…”

"L'Inter il 13 agosto va a Lecce e si trova un ambientino mica da ridere. Si gioca tanto, in generale, nel primo mese di campionato. Penso alla Juve che l'anno scorso ha perso tanti punti nelle prime giornate, quest'anno non si può fare. Lukaku? Sarà ancora dominante, non può non esserlo. La condizione fisica e la stazza lo rendono ancora decisivo in Serie A. Il ritorno gli darà stimoli e motivazioni, è un giocatore che sposta. Juve-Inter a marzo? I giochi potrebbero essere decisivi, pensavamo lo sarebbe stato anche lo scorso anno e invece no".