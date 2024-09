Ambrosini: “Milan squadra più attrezzata per provare a togliere lo scudetto all’Inter”

“Il Milan era stato troppo brutto prima. Doveva dare una risposta come atteggiamento e l’ha data. Erano state troppe le prestazioni di basso livello per pensare che l’allenatore non avesse le sue responsabilità. Il Milan è abbastanza attrezzato per star dietro all’Inter? Per me sì. Per me come giocatori è quella attrezzata meglio per provare a togliere lo scudetto all’Inter”, ha detto.