Ambrosini: “Scudetto? Inter fuori se non vince. Marotta? Curioso quando dice…”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juventus-Inter, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così del momento dei nerazzurri: "Se l'Inter è fuori dalla lotta scudetto se non vince stasera? Secondo me sì. Inzaghi in queste ultime partite deve invertire il trend, l'abbassamento del livello rispetto ad inizio stagione è stato notevole. Marotta? Mi ha incuriosito quando ha detto che non c'è solo Dybala come possibile svincolato nella Juventus".