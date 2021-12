Ambrosini: “Serie A equilibrata. Infortuni? Gli allenatori devono arrangiarsi”

Le parole dell’ex calciatore ora opinionista di DAZN a proposito della vetta di Serie A

Massimo Ambrosini, presente negli studi di DAZN, ha parlato di quanto sta accadendo in vetta alla classifica di Serie A e delle diverse defezioni per tutti i club. Queste le sue parole: “Il campionato è equilibrato e ci auguriamo possa esserlo fino alla fine. Gli infortuni capitano a tutti, per questo gli allenatori devono imparare ad arrangiarsi".