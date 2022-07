Amichevoli estive Inter, Sportitalia acquisisce i diritti di gare con Lugano e Monaco

Sta per cominciare una nuova stagione per l'Inter e il club ha già stabilito le amichevoli estive che serviranno a Inzaghi per valutare la rosa e per mettere in pratica i suoi sistemi e i suoi metodi di lavoro. Le prime due fissate dalla società sono quella classica con il Lugano, in programma il 12 luglio in Svizzera, alle 18:30. E quella di sabato 16 luglio contro il Monaco. Ancora incerta la sede dell'incontro, si conosce invece l'orario: 20:30. Sportitaliaha acquisito i diritti televisivi per la trasmissione dei due incontri e in esclusiva mostrerà quindi ai tifosi dell'Inter le prime uscite della squadra nerazzurra.