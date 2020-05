Wanda, parla un amico dell’entourage: “Adoro la sua famiglia. Soldi? Mi ha sempre…”

Kenny Palacios non è solo un consulente d’immagine e truccatore per Wanda Nara, ma un amico ed elemento prezioso del suo entourage. Al momento l’argentino non si trova però a fianco di Wanda: “Quando abbiamo finito di girare il Grande Fratello con Wan a Roma, lei stava partendo per Parigi e io per Milano. Ho dovuto realizzare una produzione fotografica per il marchio. Non ero a conoscenza di ciò che stava accadendo, ma nel giro di poche ore mi ha chiamato. Mi ha chiesto se fossi consapevole di ciò che stava accadendo e se volessi andare a Parigi. Ho detto di sì e quando stavo per farlo, i confini sono stati chiusi … ”, ricorda con rimpianto Kenny a proposito dei giorni concitati nel pieno dell’esplosione del Coronavirus. “Mi hanno detto che l’unico posto dove mi era permesso tornare era l’Argentina. Sono arrivato e ho fatto la mia quarantena. Ora mi preparo a tenere corsi online. Con Wanda abbiamo contatti ogni giorno. Oltre a lavorare insieme, siamo più che amici”, racconta.

Kenny è ormai uno di famiglia: “Adoro la loro famiglia, i loro figli, fanno parte della mia famiglia. Con Wanda ho la massima fiducia nel caso in cui avessi bisogno di soldi, ma per fortuna ho i miei risparmi. So che posso avere il suo aiuto … In effetti mi ha dato una mano per tutto il tempo in cui ero in Italia”. In questi giorni la sorella Zaira è stata accusata di non essere riconoscente e di non aver pagato un suo vecchio collaboratore, all’inizio della sua carriera: “Sono stato accanto a Zai e Wan per dieci anni. Con Zaira ho sempre lavorato molto bene, non ho mai avuto problemi. Entrambe mi hanno pagato il mio stipendio… Nelle produzioni danno alla persona famosa cibi diversi rispetto al team di produzione, loro ci hanno invitato a mangiare le stesse cose, piccoli dettagli importanti … Con Zai ho condiviso i compleanni, sono andato a casa sua, eravamo insieme agli eventi e ne sono grato. Penso che chi l’ha criticata volesse diventare un po’ più famoso, mi sembra che questo sia il modo per iniziare a farlo”.

(Paparazzi.com)