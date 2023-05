Amoruso: “Inter, in Champions più di un passo avanti. Punto ancora su Dzeko”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Nicola Amoruso, ex calciatore, ha parlato così dell'Euroderby di mercoledì sera: "L’Inter ha fatto più di un passo avanti, mi è sembrata una squadra con grandi qualità. Nelle sostituzioni entravano titolari. Gli attaccanti sono in splendida forma. Su chi punto per il ritorno? Dzeko. Gioca per la squadra, è generoso. E la butta dentro".