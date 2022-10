Amoruso: “Inter, col Barça difficile: servono le geometrie, ma rispetto alla Juve…”

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei temi caldi del calcio italiano e in particolare della Champions League.

“Una partita di Champions ti da stimoli da sola, a prescindere dall’avversario. Il Napoli vive un momento straordinario in termini di gioco e risultati”.

“Mi aspetto che faccia il salto di qualità. Questa squadra è competitiva. La società è forte. Mi sembra che ci sia qualche elemento in più per provare a fare il salto”.

“ L’Inter ha problemi nel trovare le giuste geometrie. Ha dalla sua rispetto alla Juve qualche risultato in più. In questi momenti deve ripartire per trovare la giusta dimensione. Contro il Barça sarà ovviamente difficile”.