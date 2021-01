Amoruso: “Cambi sbagliati? Conte è troppo criticato, ha ragione: l’Inter è a soli…”

In collegamento con Sky Sport, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato della sfida tra Roma e Inter di ieri e in particolare delle critiche rivolte ad Antonio Conte per i cambi a gara in corso: “Sono d’accordo con lui. Le sostituzioni di Vidal e Lautaro per Gagliardini e Perisic sono arrivate a 15 minuti dalla fine ed è normale che in quel momento della partita, viste le condizioni del campo, abbia inserito due giocatori con maggiore fisicità. Ha ragione sul fatto che con una rosa così non deve preoccuparsi su chi entra o meno, visto che l’Inter ha tantissime partite. C’è anche un discorso fisico. Conte è un po’ troppo criticato, l’Inter è a soli tre punti dal Milan“.