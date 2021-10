Amoruso: “Inter, la coppia Dzeko-Lautaro deve macinare minuti: il ‘Toro’ deve…”

Le parole pronunciate in collegamento con Sky Sport dall'ex attaccante Nicola Amoruso sulla coppia dell'Inter Dzeko-Lautaro

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato della possibilità di Simone Inzaghi e dell' Inter di poter ruotare gli uomini in vista della sfida contro la Lazio , sfruttando i cinque cambi a disposizione.

"Normale che avere cambi in panchina di qualità fa la differenza in stagione ma bisogna avere anche giocatori pronti ad entrare con personalità. Lautaro Martinez deve giocare sempre per trovare i meccanismi giusti con Edin Dzeko come li aveva lo scorso anno con Romelu Lukaku. Importante che questa coppia i minuti li macina ma anche se il Toro dovesse entrare dalla panchina, sarà sempre in grado di incidere".