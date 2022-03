Amoruso: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più e lo ha dimostrato contro il Liverpool”

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato così della lotta scudetto

"L’Inter ha qualcosa in più e l’ha dimostrato anche a Liverpool nonostante l’eliminazione. Il Milan vive sulle ali dell’entusiasmo e la Juve è in rimonta anche se non mi convince del tutto. Ci sono 30 punti a disposizione, tutto è ancora aperto".