Amoruso: “Sarà un campionato equilibrato, possono esserci sorprese come Napoli e Roma”

L'ex attaccante della Juve Nicola Amoruso ha parlato a Deejay Football Club della sfida tra Napoli e Juve e della Serie A

" A Napoli quella con la Juve è la partita dell'anno. Partita bella, intensa. La Juve deve dimostrare, il Napoli con Spalletti può dimostrare di avere maturità per ambire a vincere. C'è equilibrio, ma ci potrà essere qualche sorpresa come il Napoli o la Roma di Mourinho. Attaccante italiano migliore? Immobile nella Lazio fa la differenza, mi spiace che in Nazionale non abbiamo dimostrato le sue qualità".