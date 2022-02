Amoruso: “Scudetto? Inter avanti perché gioca meglio. Lautaro? Con Dzeko…”

L'ex attaccante vede i nerazzurri di Inzaghi favoriti nella lotta tricolore con Milan e Napoli

Nicola Amoruso, ex attaccante, ha parlato della lotta scudetto nell'intervento per TMW Radio. Queste le sue considerazioni: "Vedo l'Inter avanti perché è la squadra che gioca meglio di tutte, ha talento e qualità. Poi c'è il Milan, che potrebbe essere la vera sorpresa grazie all'incredibile lavoro di Pioli, Maldini e Massara, ma che vedo più dietro. Chi ha la maturità per contendere il campionato all'Inter è invece il Napoli, squadra che mi piace perché costruita anno dopo anno e cresciuta".

"Ci sono quei momenti di sfiducia, in cui per gli attaccanti la porta diventa veramente piccola. Non mi preoccuperei eccessivamente, il giocatore lotta e c'è anche se non gioca bene. Arriverà anche un periodo al contrario, in cui ogni palla entrerà: non è un problema di compatibilità con Dzeko quanto personale. In campo lo vediamo un po' nervoso ma è normale: la testa che ha mi piace".