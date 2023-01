Gentili (Sky): “Dal mercato e da infortuni difficoltà per Inzaghi. E Onana…”

Innanzitutto non si deve pensare solo al lavoro di Inzaghi che comunque ha un buon bilancio. Poi molti pensano che nella scorsa stagione un'Inter più attenta e meno distratta non si darebbe fatta superare dal Milan. Nella scorsa stagione Inzaghi non aveva Lukaku ed è comunque arrivato secondo. E non ce l'ha avuto neanche quest'anno. Fa fatica a tornare in un certo modo ed è il pezzo pregiato del mercato dell'Inter, questo va sottolineato. È una squadra forte ma se pensi ai suoi acquisti con Mkhitaryan che è uscito fuori tardi e non si è mai visto prima dell'ultimo periodo, c'è anche stato l'infortunio di Brozovic con Calhanoglu che ha altre caratteristiche e alla lunga si vede. Il dopo Handanovic è Onana che giocava nell'Ajax, ha pregi e difetti e in una squadra come l'Inter doveva sostituire un portiere come Samir che per anni è stato un grande portiere.