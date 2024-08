Il ruggito della prima della classe: Inter, quando fai così non c’è storia

Trasformazione completata

Infine, una citazione a parte la merita - e non potrebbe essere altrimenti - Marcus Thuram: due gol segnati, uno procurato, un palo colpito. Un vero e proprio pericolo costante per la difesa dell'Atalanta. Seconda doppietta in tre partite di campionato dopo quella rifilata al Genoa, testa momentanea della classifica marcatori. L'aspetto da sottolineare, tuttavia, è il modo in cui sono arrivate queste reti: due zampate da rapace d'area di rigore, da consumato numero 9. La trasformazione in centravanti vero e proprio, iniziata la scorsa estate ad Appiano Gentile, appare ormai definitivamente completata. Il tutto senza perdere quelle accelerazioni e quella capacità di svariare su tutto il fronte avanzato, eredità del suo background da esterno offensivo, che lo rendono un attaccante unico nel suo genere.