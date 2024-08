A Genova ero arrabbiato per non aver vinto la partita, poi rigurdandolo avremmo meritato di più. Per essere la prima di campionato, con la preparazione, i rientri diversi dei giocatori... ero deluso del risultato, come i miei ragazzi, ma soddisfatto della prestazione. Lautaro in Nazionale? Non mi preoccupa, gli ultimi 3 giorni ha lavorato bene. Mi preoccupano Bastoni e Calhanoglu, che hanno avuto due affaticamenti: non sembra nulla di grave, i dottori mi hanno tranquillizzato, poi abbiamo Barella che dovrà operarsi al naso. Da martedì ricominceremo ad allenarci con l'aiuto della Primavera di mister Zanchetta. Cosa non mi è piaciuto? Nulla. Dovrò rivedere la partita e analizzarla insieme ai ragazzi: vedremo dove abbiamo commesso qualche sbavatura. Anche con il Lecce potevamo fare meglio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi".