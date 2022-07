Real Madrid, Ancelotti: “Asensio e Ceballos? Chiedete a loro se è meglio andare”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha fatto il punto della situazione sul mercato: "La squadra per questa stagione è completa ed è meglio dell'anno scorso. Abbiamo due giocatori nuovi che daranno un grande contributo, in tutto ne ho 27 e non è facile allenarsi, ma ho ragazzi intelligenti, che capiscono le mie difficoltà. Asensio e Ceballos? Non mi danno fastidio. Certo, la concorrenza è aumentata... Dovete chedere a loro se è meglio che lascino e al club se offrirà loro un nuovo contratto".