Premier, Ancelotti difende Mourinho: “Secondo me fa sempre un lavoro fantastico”

alla vigilia della gara tra Everton e Tottenham il tecnico italiano ha risposto in conferenza stampa ad una domanda sul collega

Lo hanno criticato in tanti di recente. Ma alla vigilia della partita tra Everton e Tottenham, per Mourinhosono arrivate parole al miele da parte di Ancelotti.«Sarà una partita aperta. Servono punti e noi servono punti a loro. Potrebbero segnare ma anche noi potremmo segnare. Non è prevedibile dire cosa potrebbe accadere», ha detto quando gli hanno chiesto della sfida.