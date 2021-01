Ancelotti: “Scudetto? Due sorprese. Inter, ecco il vero punto di forza. Conte abituato a…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato della lotta per il titolo in Serie A con le sue favorite: “È una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida“.

Ancelotti ha poi parlato dell’Inter di Antonio Conte, fuori dalle coppe: “Il vero punto di forza dell’Inter, oltre alle qualità di calciatori come Lukaku, è l’allenatore: è abituato a lottare per i grandi obiettivi. Conte ha vinto i campionati in Italia e in Inghilterra“.