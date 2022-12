Ancelotti: “Marciniak fantastico anche senza l’aiuto del VAR. In questo Mondiale…”

"Sarà difficile prevedere quali scorie si porterà questo Mondiale per i calciatori: alcuni avranno bisogno di ricaricarsi, altri voleranno magari sulle ali dell'entusiasmo. Noi abbiamo deciso di dare 10 giorni di vacanze, ma non credo ci saranno grandi conseguenze, sebbene saremo già in campo fra 10 giorni". Infine, un ricordo di chi non c'è più: "Sono stati giorni profondamente tristi per la perdita di Mihajlovic, di Sconcerti, rimane un ricordo fantastico di due grandi personaggi del calcio; persone oneste, schiette, sincere, li ricorderemo sempre con affetto".