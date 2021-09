Ancelotti: “Nessuno avrebbe recriminato in caso di pareggio. I cambi…”

Le parole del tecnico del Real Madrid in collegamento con Sky Sport dopo la vittoria di questa sera al Meazza

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di questa sera sull'Inter. Ecco le sue parole: "I cambi aiutano perché possono darti una mano anche in partite così intense, non è un caso che i due nuovi entrati abbiano trovato la combinazione vincente. Se fosse finita in parità nessuno avrebbe avuto nulla da dire, noi abbiamo fatto meglio nella seconda parte. A San Siro ho tanti bei ricordi, il Milan rimane nel cuore sempre. Vincere la Champions? Difficile dirlo oggi".