Ancelotti: “Scudetto? Solite 3 in pole. L’Inter ha motore potente e Lukaku”

Le parole dell'allenatore: "Scudetto? Le solite tre in pole position, magari con equilibri diversi. L'Inter ha il motore potente"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Le solite tre in pole position, magari con equilibri diversi. Il Milan ha preso un talento interessante come De Ketelaere e prosegue sulla linea tracciata da Maldini, ovvero i giovani: Tonali e Leao sono state grandi intuizioni. L'Inter ha il motore potente ed è tornato Lukaku.