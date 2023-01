Ancelotti: “Supercoppa? Derby partita sempre speciale. Lo scenario ideale sarebbe…”

Cresce l'attesa per la Supercoppa tra Inter e Milan, match che mette in palio il primo trofeo della stagione: il commento di Ancelotti

Cresce l'attesa per la Supercoppa tra Inter e Milan, match che mette in palio il primo trofeo della stagione. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ne ha parlato così a Sport Mediaset:

"E' sempre un derby ed è sempre una partita speciale. Non importa dove si gioca, anche se lo scenario ideale è San Siro. Lì sarebbe normale ma il derby è derby in qualsiasi parte del mondo in cui la giochi"