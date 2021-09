Inter, muro Shakhtar: terzo 0-0 consecutivo contro la stessa squadra. Non accadeva da 27 anni

Ancora una volta, l'Inter sbatte contro il muro Shakhtar Donetsk. La sfida contro gli ucraini, infatti, si chiude nuovamente sullo 0-0

Ancora una volta, l'Inter sbatte contro il muro Shakhtar Donetsk. La sfida contro gli ucraini, infatti, si chiude nuovamente sullo 0-0. Risultato che, se adesso lascia la porta aperta alla qualificazione agli ottavi, nella passata stagione ha assunto risvolti molto meno piacevoli per i nerazzurri. Risultato, dunque, che si ripete per la terza volta consecutiva contro uno stesso avversario. E, come ricorda Opta, all'Inter non accadeva dal 1994, 27 anni fa, allora contro il Napoli: "L'Inter ha pareggiato 0-0 per tre match consecutivi contro una singola avversaria in tutte le competizioni per la prima volta dal 1994, contro il Napoli. Blocco".