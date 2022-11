Inter, giovani protagonisti: Andersen e Zefi in gol con le rispettive Nazionali

Tanti i ragazzi proveniente dal settore giovanile nerazzurro che si stanno distinguendo in giro per l'Europa

Settimana di impegni internazionali anche per le Nazionali giovanili. Tanta Inter presente: nell'amichevole tra Repubblica Ceca e Danimarca U19 si sfidavano il ceco Grygar, in campo dal primo minuto, e il danese Andersen, entrato nella ripresa e autore di un gol. A spuntarla è stato l'ex Copenhagen per 3-2.