Andrea Mancini: “Papà forse unico a credere in vittoria da inizio. Sua mandrakata…”

Il figlio del CT che ha trionfato all'Europeo con l'Italia ha parlato a Skysport: Mancio ci ha creduto tanto nella vittoria

Eva A. Provenzano

«Emozionante, molto emozionante. Ma siamo contenti per i 60mln di italiani che hanno passato momenti di dolori ed è stato bello dargli gioia e spensieratezza in questo mese. Abbiamo completato tutto con una vittoria epica in cui forse pochi avevano creduto. Forse l'unico è stato papà e io ho iniziato a crederci un annetto fa». Andrea Mancini, figlio del Ct che ha regalato l'Europeo all'Italia

-Off records ci avevi detto che tuo papà avrebbe avuto un'altra occasione del destino perché tuo papà aveva perso la Champions a Wembley, in Nazionale da giocatore non aveva inciso come avrebbe voluto. E tu lo hai detto che tuo papà avrebbe avuto questa seconda chance. Te lo sentivi, non era spavalderia...

Me lo sentivo. Non l'ho detto in diretta per scaramanzia. Penso che la vita dia sempre una seconda possibilità. E il destino aveva un conto aperto con papà. Si è chiuso un cerchio ora. È meritato, la vittoria è il frutto di un lavoro di tre anni, un lavoro incredibile. Chi l'ha vissuto sa che cosa è stato fatto. Penso che chi ha visto sa che l'Italia ha meritato di vincere ampiamente questo Europeo. Perché è stata la Nazionale che ha giocato meglio e dominando quasi tutte le gare.

-Non sei ancora riuscito a vedere papà, lo hai solo sentito...

Sì. Non ho ancora visto papà. Ci siamo solo sentiti. Speravo di incontrarlo ieri, ma è stato un delirio. La telefonata? Era molto emozionato. Gli ho fatto i complimenti. Se lo merita. Ha messo il cuore per questa Nazionale e ha fatto un lavoro che resterà nella storia. Mi ha ringraziato, ha detto che se lo sentiva. Lo ha detto tre anni fa. Io ho rivisto le interviste della presentazione. Ha detto che voleva vincere l'Europeo e il Mondiale. Siamo lontani ora dal Mondiale, aspettiamo un pochino (ride.ndr).

-Papà Roberto ha condiviso le sue gioie e i momenti difficili con la famiglia? C'è stato un momento particolarmente difficile nella sua esperienza?

Normale ci siano momenti difficili. Lui ha l'esperienza di poterli gestire. La sua Italia ha fatto trenta risultati positivi consecutivi, pensa sia un record. Di momenti difficili ce ne sono stati pochi. Ma lui si rifugia in famiglia. Quello che ha fatto resta nella storia

-La sua mandrakate?

Nessuna in particolare. La sua forza è stata il gruppo. Anche quando incroci giocatori più forti se hai un gruppo vinci sempre. La sua forza è stata creare coesione nel gruppo. Un regalo per lui? Glielo faremo, ma devo parlarne con i miei fratelli. Prima dell'Europeo gli avevamo regalato un ferro di cavallo azzurro dicendogli che avrebbe portato fortuna e lui lo ha attaccato allo zainetto con cui viaggia. Adesso penseremo al regalo post-trofeo. L'importante ora è festeggiare e passare un po' di tempo insieme a lui.

(Fonte: SS24)