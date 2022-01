Andreazzoli: “Avrei fatto a meno di andare a Milano. Non da comprimari contro l’Inter”

Dopo la sconfitta ai supplementari con l'Inter, il tecnico dell'Empoli Andreazzoli ha parlato del momento della sua squadra

«Siamo in un periodo un po’ così e così, con qualche problema di organico. Di andare a giocare a Milano ne avremmo fatto volentieri a meno, anche perché poi è finita nel peggiore dei modi, ci sono stati anche i supplementari. Il nostro obiettivo era quello di partecipare non da comprimari e ci siamo riusciti. Quindi nessun rammarico. Non mi aspettavo di passare il turno anche se fino al 91' stavamo vincendo e avevamo avuto la possibilità di fare anche il terzo gol. Ma alla fine la soddisfazione è stata quella di non aver avuto altri infortuni».