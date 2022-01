Andreazzoli: “Conte partì alle 6 per venire da me. Inter-Empoli del 2019? Il destino…”

Le parole dell'allenatore dell'Empoli, che ricorda la sfida contro l'Inter del 2019 e un aneddoto legato ad Antonio Conte

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha rivelato un aneddoto sull'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte e ha ricordato la sfida contro i nerazzurri nel 2019 all'ultima giornata, quando la squadra di Spalletti conquistò la qualificazione in Champions League e l'Empoli retrocesse in B:

"Partì alle 6 del mattino per non rischiare di arrivare tardi all’allenamento. Io non l’avrei mai fatto. A me infatti è mancato qualcosa, Antonio è eccezionale".