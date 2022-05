Empoli, Andreazzoli: “Inter di un altro pianeta ma noi vicini a batterla due volte”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato così

"Noi siamo inferiori, dobbiamo fare una prestazione sopra livello. Ci siamo andati vicini due volte a batterli, anche in campionato abbiamo giocato bene, io ero soddisfatto alla fine. La squadra si è espressa bene anche in Coppa Italia e mi ricordo che stavamo vincendo. Si può fare contro qualsiasi squadra. Loro, come ripeto, hanno la necessità di vincere, ma anche noi vogliamo vincere. Loro sono una squadra di un altro pianeta, in netta ripresa"