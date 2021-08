Andreazzoli: “Inter-Empoli? Salvezza mancata per un soffio. Mi infastidisce che…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico torna su Inter-Empoli del 2019

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio Andreazzoli torna su Inter-Empoli. Ultima giornata di campionato della stagione 2018/19 con i nerazzurri che si giocavano un posto in Champions, mentre i toscani la salvezza. Alla fine ebbe la meglio la squadra di Spalletti e l'Empoli andò in B: "Per un soffio non sono riuscito a completare la rincorsa salvezza. Quando, in quella stagione, sono tornato alla guida della squadra abbiamo marciato a una media da paura, 1.8 punti a partita. Sono tornato per chiudere un cerchio e per cercare di tenere l’Empoli in Serie A".