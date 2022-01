Empoli, Andreazzoli: “Inter oserei dire perfetta, dipende più da loro che da noi”

Intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima di Inter-Empoli, l'allenatore dei toscani Aurelio Andreazzoli ha parlato così

"Saremo la stessa squadra? Cerchiamo di essere noi stessi, non so che squadra potremo presentare contro una squadra temibile e oserei dire perfetto. Come si fa a ingarbugliare l'Inter? Dobbiamo fare bene le cose in cui crediamo e su cui ci alleniamo, dipende poi anche dall'Inter quanto ce ne permetterà di farle. Dipende più dall'Inter che da noi. Mercato? Se ne occupa il direttore, ci sono conti da sistemare. Le idee le abbiamo chiare ma potremmo essere contenti di come siamo stati all'andata ma abbiamo perso 3 pedine importanti per infortunio e ci sono posti vacanti, di completare un organico in sofferenza".