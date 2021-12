Andreazzoli: “Milan da scudetto? L’Inter mi dà l’impressione di essere una squadra…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Aurelio Andreazzoli ha parlato così della lotta scudetto e di Inter

"Milan da scudetto? Tutte le squadre là davanti sono forti, il Milan è un'ottima squadra. L'Inter mi dà l'impressione di essere una squadra sicura di quello che fa e con la forza necessaria di continuare a farlo. Il Napoli stasera ha fatto fatica, dipenderà anche dagli scontri diretti che saranno decisivi. Pinamonti? Per caratteristiche è il nostro punto di riferimento, di fianco a lui possono giocare anche seconde punte come Di Francesco. Non abbiamo una formazione così decisa nei titolari, stasera ne abbiamo cambiati 4/5. Cerchiamo di dare la possibilità a tutti di partecipare, credo sia il premio migliore per un gruppo di ragazzi che merita. A volte sono nell'imbarazzo di decidere di chi mandare dentro e tutti fanno quadrare i conti, è una bella soddisfazione".