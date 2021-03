Andreazzoli: “I numeri confermano la forza dell’Inter. Può vincere in tanti modi”

Le parole dell'allenatore: "Ora c'è la convinzione di una squadra che ottiene ciò che vuole non con unico mezzo"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Aurelio Andreazzoli, allenatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di ieri sull'Atalanta: "I numeri parlano chiaro, anche quelli degli ultimi tempi. Sono segnali che confermano la forza della squadra. Dopo un anno di lavoro siamo nella fase in cui si raccolgono i frutti. Ora c'è la convinzione di una squadra che ottiene ciò che vuole non con unico mezzo. Ieri è il risultato a dire se è stato il modo migliore di affrontare il match: credo di sì, l'Inter ha lasciato poco all'Atalanta ed è significativo. E' vero che ha vinto con un tiro di un difensore e l'assist di un difensore ma sono scelte che dimostrano quante armi ha. Può vincere a volte dominando ma può anche farlo in altro modo contro un avversario forte come l'Atalanta. Conte peraltro ha saputo adattare i suoi calciatori, portandoli a quella convinzione di poter mettersi tutti a disposizione della squadra".