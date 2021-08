Andreazzoli: “Pinamonti può andare ‘a fare a cazzotti’: aspettiamo l’esplosione”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Empoli sull'attaccante classe 1999, arrivato in prestito in Toscana dall'Inter

Una nuova chance in prestito per Andrea Pinamonti. Del suo arrivo a Empoli ha parlato oggi Aurelio Andreazzoli, allenatore della squadra, nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Juventus: “Pinamonti come caratteristiche può andare a "fare a cazzotti", sotto l'aspetto tecnico può fare diverse cose, ha il peso per farlo e la disponibilità giusta. Tutti sono ad aspettare questa esplosione che può avvenire da un momento all'altro. L'ambiente Empoli può essere il posto ideale”, riporta TMW.