Andreazzoli: “Pinamonti motivato. Inter-Empoli 2019? Quando la riguardo…”

Le parole del tecnico dei toscani: "Cercheremo di sviluppare meglio possibile quello che sappiamo fare così come lo farà l'Inter"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato così della sfida di domani: "Siamo coscienti di giocare contro i campioni d'Italia: ho qualche statistica che raccogliamo sempre. Ha una media gol altissima, prima per tiri in porta, gol realizzati, occasioni da gol etc etc. Se leggi i nomi della panchina di rendi conto che parli di una corazzata. Noi non partiamo battuti però, dobbiamo meritarci la possibilità eventuale di fare risultato. Conosciamo i nostri limiti e i pregi, cercheremo di metterli in campo. Mi auguro che la squadra possa esprimere il meglio che ha. Ho sempre perso con Inzaghi, non si può che migliorare la situazione".

Ci dobbiamo aspettare un turnover o si va verso una conferma totale?

"Sapete che non amo anticipare nulla, se non lo dico ai ragazzi, non voglio che escano queste cose. Chi sarà chiamato in causa dovrà dimostrare di essere all'altezza, ma abbiamo un gruppo che ha sempre risposto bene".

L'approccio sarà fondamentale, specie contro una squadra come l'Inter.

"Per scelta nessuno si metta a subire l'avversario, aspettare sì ma subire no. Cercheremo di sviluppare meglio possibile quello che sappiamo fare così come lo farà l'Inter. Il campo dirà se saremo capaci di farlo e quanto".

Pinamonti è in formissima: sarà ancora più motivato dalla sfida contro la squadra che lo ha lanciato?

"Bisognerebbe chiederlo a lui, ma a vedere le ultime gare non credo che abbia bisogno di stimoli particolari, ha fatto e sta facendo benissimo. Chiaro, giocare contro gli ex compagni è una bella soddisfazione".

C'è un po' di senso di rivalsa nei confronti dell'Inter dopo la notte di due anni fa?

"Assolutamente no. Situazione cancellata, anche se mi dà un po' di dolore quando la rivedo".

Può essere la gara di Bajrami? Come lo stai vedendo?

"Gioca domani, facciamo prima. Lui lo saprà da voi".

Avrebbe preferito un'Inter meno arrabbiata dopo quando è successo a Torino?

"Questi son sempre arrabbiati... i calciatori di livello lo sono sempre, in senso sportivo ovviamente. Hanno sempre la testa rivolta alla vittoria, questo fa la differenza. Quando li affronti sono sempre al massimo, non ti vogliono concedere niente e quando lo fanno è perché li hai messi in difficoltà".

