Andreazzoli: “Spalletti? Fa un calcio stupendo. Con Napoli e Inter…”

Le parole dell'allenatore dell'Empoli a proposito dell'ex nerazzurro che ha raggiunto l'obiettivo Champions con il Napoli

Intervistato dal quotidiano Il Foglio, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato anche di Luciano Spalletti. Queste le sue considerazioni: “Non conta soltanto arrivare primo, ma anche raggiungere degli obiettivi. Prendo Spalletti: ha vinto in Russia, riportato il Napoli in Champions League dopo averlo fatto con l’Inter, trascinato in alto la Roma che per anni è stata la più bella d’Europa. Le sue squadre fanno un calcio stupendo, giocano per la porta avversaria e in questo lui ha saputo anticipare i tempi. Luciano è un giochista che ha tracciato un solco e, già per questo, risulta vincente”.