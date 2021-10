Inter-Udinese, Andreolli: “Sarà una partita tosta. Sia Calhanoglu che Correa hanno…”

Analisi dell'ex giocatore in diretta da San Siro

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Inter e Udinese in diretta da San Siro: "Ho visto tanti giovani e tante famiglie con i bambini in questo week end di festa. Bello ritrovare vecchie e nuove generazioni che tornano a San Siro. Giusto guardare le sfide degli avversari, ma in questo momento bisogna guardare a noi e al nostro avversario oggi. C'è bisogno di dare punti e di dare continuità alla partita di mercoledì. L'Udinese gioca un calcio molto molto fisico, che concede poco. Sarà una partita tosta e ci vorrà la migliore Inter per portare a casa i tre punti. C'è da fare molta attenzione oggi, Udinese squadra molto fisica. E' una squadra equilibrata, che concede poco. Dietro sono molto aggressivi. Forse con la partenza di De Paul hanno perso un po' di qualità, segnano un po' meno. Se gli concedi spazio diventano pericolosi. Alternanze nell'Inter? Oggi torna Calhanoglu, come Correa ha avuto un impatto iniziale incredibile. Poi entrambi hanno sofferto di qualche problemino fisico, affaticati con la loro nazionale. Entrambi devono trovare la migliore condizione, oggi hanno un'opportunità importante. Inzaghi si tiene sempre questa opportunità di avere o Calhanoglu o Dimarco in campo per le palle inattive. Dzeko? E' un giocatore molto generoso. Questa è la terza gara della settimana, mi aspetto che la fatica si faccia sentire anche per l'Udinese.".