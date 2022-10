Andreolli a Inter TV: “Non sarà una gara semplice. Calhanoglu? Fa una cosa da veterano”

Marco Andreolli ha sottolineato l'importanza ma anche la difficoltà della gara che giocherà l'Inter stasera contro la Fiorentina: "Non sarà una gara semplice. Per l'Inter è una gara importante".

"Calhanoglu è sempre riuscito a dare qualcosa in più. Gli riconosciamo questa personalità. É arrivato a parametro zero, un arrivo sottotono. Lo vediamo ormai fare qualsiasi gol a centrocampo ed essere decisivo. Quello che mi sorprende è la continuità di rendimento. Da questo punto di vista è un giocatore che non sbaglia mai la partita. Tutto il centrocampo è cresciuto. Le qualità singole vengono sempre fuori quando cresce la squadra. Chi gli sta giocando a fianco lo sta aiutando a giocare in quella posizione quasi da veterano. Ognuno sa quello che deve fare. Tutti riescono a dare il proprio contributo e lavorano per quella squadra. Staffetta tra Dimarco e Gosens? Può essere. Servirà fare una gara intensa. Quando la Fiorentina riesce a giocare ad alti ritmi ti mette in difficoltà. Si spenderà molto", ha dichiarato Andreolli a Inter TV.