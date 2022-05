Andreolli: “Grande carattere Inter, finale col fiato sospeso. Meazza da pelle d’oca”

Le considerazioni dell'ex difensore nerazzurro a proposito della vittoria per 4-2 in rimonta della squadra di Inzaghi

Marco Andreolli, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Inter TV ha commentato l'incredibile vittoria dei nerazzurri di Inzaghi contro l'Empoli. Queste le sue considerazioni: "Ci aspetta un finale di stagione da vivere col fiato sospeso fino alla fine. Partite scontate non esistono, bisognerà sudare per qualsiasi vittoria. L'emozione che ci ha regalato il boato dello stadio è stata davvero da pelle d'oca. Il Milan dovrà giocare tra due giorni una trasferta non facile, tutte le squadre vogliono giocare a viso aperto ed è giusto che sia così. Per l'Inter è arrivata una vittoria fondamentale, si è visto il grande carattere di questi ragazzi che hanno assolutamente meritato".