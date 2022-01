Andreolli: “Coppa Italia, uno degli obiettivi della stagione. Dimarco? Si è sempre…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro negli studi di Inter TV

Marco Andreolli ha analizzato la sfida di Coppa Italia in programma a San Siro tra Inter ed Empoli: "C'è grande attesa e grande voglia di fare bene subito in questa competizione. E' uno degli obiettivi di quest'anno. Si affronta una squadra che in campionato è un po' in difficoltà, ma gioca bene al calcio ed è una squadra giovane. La gara è secca. Se penso ai miei esordi è sempre bello ricordare quei momenti con quei campioni in squadra. Fa sempre piacere. Dimarco? Si è fatto sempre trovare pronto, con le sue qualità è spesso risultato decisivo. Con la sua qualità nel piede. Gagliardini è sempre stato forte sull'inserimento, sul farsi trovare pronto. E' un giocatore dinamico e fisico e anche in zona gol si fa trovare pronto. Per Lautaro Martinez sarà un anno fondamentale, è un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Una difesa che non cambia nel modulo ma negli interpreti. Tante volte abbiamo visto un trio diverso, i risultati non cambiano. Quello che conta è quello. Tutti si sono adattati in maniera diversa a fare ruoli diversi. Una difesa questa sera che si completa molto anche a livello tecnico e fisico. Due giocatori esperti come D'Ambrosio e Ranocchia e Dimarco che ha già dato garanzie. L'Empoli già a livello giovanile lavora per fare un certo tipo di calcio. La società sa lavorare bene sui giovani e va a pescare quelli giusti per farli crescere. Pinamonti? Non è facile esplodere in quel ruolo. L'Empoli ti dà serenità per esprimerti al meglio e crescere".