Andreolli: “Dumfries, ci vuole un episodio alla Calha. La difesa inedita…”

L’ex difensore Marco Andreolli ha parlato così a Inter TV in vista della sfida in programma alle 18.30 a San Siro tra Inter e Spezia: “Lo Spezia cerca in tutti i campi di provare a mettere il proprio gioco, non sarà una gara facile, va affrontata con cattiveria e determinazione. Skriniar centrale? Difesa inedita, è una difesa obbligata, sarà importante trovare feeling giusto da subito, a livello difensivo si vive molto dell’intesa tra compagni, delle sensazioni. Sono tutti di esperienza e qualità, hanno dato risposte importanti quando sono stati chiamati in causa. Dumfries ha una grande chance di mettere minuti nelle gambe, ritrovare minuti, lui che ha una struttura fisica importante ne ha bisogno, può far fatica a trovare la condizione giusta. Ci aspettiamo una sua crescita, non è facile, arriva da un altro campionato, ma ha la fiducia di tutti i compagni e a Empoli D’Ambrosio è anche andato ad abbracciarlo, non si vuole lasciare indietro nessuno e sono contento di rivederlo in campo, spero possa trovare un episodio come Calha nel derby per esempio. Speriamo possa svoltare la sua stagione.