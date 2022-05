Cagliari-Inter, Andreolli: “I nerazzurri devono continuare a spingere. Risultato Milan…”

Focus sugli ultimi due impegni di campionato e sull'incredibile stagione di Perisic

Marco Andreolli ha analizzato la gara che attende tra poco l'Inter a Cagliari: "Gara tosta e complicata, campo caldo e difficile perché il Cagliari si gioca tanto per la salvezza. L'Inter deve cavalcare la grande sfida di Roma, la vittoria di un titolo importante. Deve continuare a spingere. Il risultato del Milan conta relativamente. L'Inter sa che per avere qualche speranza le deve vincere entrambe. Il risultato dei rossoneri cambia poco le cose. Lo spirito delle rimonte dell'Inter nasce grazie ad aver spostato l'asticella negli anni. Lo spirito è cresciuto ogni stagione. Anche quando la squadra va sotto in partite importanti non perde mai la calma, continua a creare gioco ed occasioni. Riesce poi a ribaltare le partite con la forza mentale e con quella fisica. La salvezza del Cagliari? Succede spesso ultimamente che questa squadra lotti per salvarsi. Ha un passato importante, una tifoseria calda e affezionata a questi colori. Sono stati fatti anche investimenti importanti ma finora i risultati non sono arrivati. Perisic? Ha fatto una stagione incredibile, i numeri parlano da soli. Incredibile l'apporto che è riuscito a dare in questa stagione, anche a livello mentale. I suoi sono numeri veramente importanti per un esterno".