Inter-Roma, Andreolli: “Perisic, Brozovic e Skriniar hanno messo qualcosa in più”

L'analisi dell'ex nerazzurro a Inter TV

Marco Andreolli ha analizzato in diretta da San Siro il match in programma stasera tra Inter e Roma: "Tanta qualità sul campo in Inter-Roma. Una partita che ha sempre regalato spettacolo. Mourinho lo conosciamo bene. è riuscito a dare un'impronta decisiva a questa squadra a livello mentale. La Roma ha tanti talenti giovani. Rispetto alla gara di andata è una Roma sicuramente diversa. La formazione scelta da Mourinho è molto aggressiva. Dzeko grande ex? Conoscendo bene l'ambiente romanista che non è facile, riuscire accontentare tutti è un'impresa. Analizzando tutti suoi anni vissuti a Roma, le medie gol e assist dicono che ha sempre avuto una certa quantità e qualità. Ha sempre avuto costanza. Edin non è il bomber da 25 gol a campionato adesso. La sua importanza va valutata con un discorso generale, grazie al gioco, nel dare qualità alla manovra offensiva, nel creare spazi per gli altri e anche nel servire i propri compagni. Con la qualità che ha lui. Complessivamente è un giocatore che metto tra i grandi attaccanti che ci sono e che hanno fatto la storia della serie A".

"Ho tanti bei ricordi che mi legano a entrambe le squadre. Non posso non ricordare una delle prime panchine in una finale di Coppa Italia. Mi ricordo nella gara di andata un Olimpico pienissimo e per un diciottenne come me era un'emozione pazzesca. Mi viene in mente in maglia giallorossa la partita a San Siro contro un'Inter e un tridente delle meraviglie. Spesso i miei amici mi chiedono chi hai dovuto marcare e io dico sempre il tridente di José Mourinho. Perisic? E' tra i giocatori che hanno messo sul campo qualcosa in più Con lui metto anche Brozovic e Skriniar.