Andreolli: “Lautaro giocatore da grandi palcoscenici. Inter, stasera ci vuole coraggio”

Marco Andreolli parla di coraggio in vista della sfida tra Barcellona e Inter. Non sarà facile tirare fuori il coraggio al Camp Nou, ma la gara di andata deve infondere fiducia nei propri mezzi: "C'è l'occasione di vivere una bella serata giocando contro un grande club in uno stadio tra i più importanti. La settimana scorsa è arrivata una bella vittoria. Vorrei vedere una squadra che stasera la vive con un grande entusiasmo. Voglio dire una parola: opportunità. Chissà che poi non riesca a strappare un bel risultato. Il dna di questo Barca è volere sempre avere il pallino del gioco e il controllo del pallone. Nelle ultime partite c'è stato qualche scricchiolio. Anche in Champions hanno preso qualche gol di troppo. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una delle formazioni migliori d'Europa. In casa al Camp Nou riescono sempre a fare grandi cose. Bisogna cercare di riproporre la stessa gara della scorsa settimana cercando di fare qualcosa in più e di farlo meglio. L'Inter ha dimostrato che riconquistando la palla c'era la volontà di attaccare gli spazi. Dal punto di vista dei contrasti bisogna fare la differenza".

"Inter? Sta aumentando la condizione fisica di tutta la squadra. Tutti hanno saputo dare il loro contributo, si sono fatti sempre trovare tutti pronti. Questo per un allenatore è positivo visto che si gioca sempre. Avere una rosa ampia e profonda è un valore aggiunto. Lautaro è un giocatore da grandi palcoscenici. Vado controcorrente. Mi è piaciuto il suo percorso nelle ultime partite, ha fatto tanto lavoro per la squadra. Questo è l'atteggiamento giusto. Anche quando non ha trovato il gol ha sempre fatto il suo. L'esperienza di Mkhitaryan è importante, anche stasera sarà fondamentale. Nella gara di andata l'Inter ha lavorato bene a livello di squadra. Il Barcellona avrà la palla per lunghi tratti, vorranno farci andare a vuoto e lì bisognerà muoversi sempre concentrati tenendo le posizioni. L'Inter ha le qualità per far male al Barcellona anche se la Camp Nou è più difficile. Deve avere il coraggio per provare a farlo. Servirà la concentrazione ma anche il coraggio. Bisognerà mantenere la concentrazione per 90 minuti. Servirà in campo lo stesso atteggiamento dell'andata, nonostante l'ambiente particolare. per loro è quasi l'ultima spiaggia, una finale. Saranno aggressivi da subito, l'Inter deve essere brava e compatta", ha spiegato Andreolli nel pre partita.