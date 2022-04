Bologna-Inter, Andreolli: “Uomini chiave? Dico Lautaro, ma c’è anche Calhanoglu. Radu…”

L'analisi di Marco Andreolli prima del fischio d'inizio

Marco Andreolli ha analizzato al sfida in programma stasera tra Bologna e Inter : "Trasferta che in questo momento rappresenta senz'altro quella più importante. Non ci sarà più l'asterisco in classifica, stasera sarà una gara chiave. Il Bologna è salvo già da qualche giornata, a questa squadra manca da qualche anno di poter fare il salto di qualità per provare a lottare per qualcosa di più. Questa sera ha l'occasione per mettersi in mostra e conquistare qualche punto importante contro una grande squadra".

"Lautaro? Quando è venuto a parlare ai nostri microfoni un po' si risentiva delle voci sul suo conto, sulla difficoltà a trovare il gol. E' in linea con le passate stagioni in maglia nerazzurra. Ha dovuto cambiare il suo modo di giocare perché spesso era l'unico riferimento in area di rigore, cosa che riesce a fare sempre molto bene. Sta dando un rendimento di altissimo livello. Ha grande forza fisica e nelle gambe, ha il baricentro basso e riesce a posizionarsi sempre bene. E riesce a dire anche la sua con i colpi di testa, avendo grande elevazione. L'Inter di queste ultime partite ha dimostrato un'evoluzione, ha dato l'impressione di poter vincere. Con Correa puoi creare situazioni diverse, lui ha delle caratteristiche che gli altri attaccanti non hanno. In questo momento della stagione. Radu? Normale che voglia giocare. Se non hai dentro quella voglia e quella rabbia di non scendere in campo è chiaro che non puoi rimanere a questi livelli. Quando svanisce quello dentro di te devi metterti a fare altro. Questa sera ha una grande opportunità di mettere in mostra tutte le sue qualità. Non è facile in un ruolo così delicato e in una partita così importante. Anche a livello di personalità ha tutte le capacità di farlo. Per le caratteristiche che ha. Arnautovic ha fatto esperienza all'estero ed è cresciuto molto rispetto al lontano 2010 in cui era qui. Cresciuto tecnicamente, fisicamente e a livello mentale. Ha caratteristiche importanti, è un attaccante completo. Per questo Bologna è uno dei giocatori più importanti. Calhanoglu ha stupito: è arrivato a zero e si è ritagliato un ruolo importante da mezz'ala, cambiando il suo modo di giocare. Uomini chiave nei momenti topici della stagione? Abbiamo detto Lautaro ma c'è anche Calhanoglu, che ha dimostrato tanta personalità e tanto carattere".