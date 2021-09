Inter-Bologna, Andreolli: “Qui per tifare. Gara dura, sarà fondamentale l’approccio”

Le parole dell'ex nerazzurro intercettato nel piazzale di San Siro prima di Inter-Bologna

Marco Andreolli è stato intercettato da Inter TV a San Siro. L'ex giocatore nerazzurro è allo stadio in qualità di tifoso: "E' stato bello arrivare con tutti i tifosi in metropolitana, mi è piaciuto molto. E' la terza partita in questa settimana, a inizio stagione, è una gara importante dopo un pareggio in campionato e una sconfitta in CL. Una gara dura: saranno importanti i primi venti minuti. Il Bologna è sempre stata con Sinisa una squadra di qualità davanti, che gioca bene al calcio e propositiva. Sarà fondamentale l'approccio alla gara, il primo quarto d'ora della gara ma sono sicuro che sarà quello di sempre. Siamo qui per tifare".