Andreolli: “Servirà anche la qualità di Sanchez, attendiamo che ritrovi la continuità”

L'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Cagliari

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Inter e Cagliari in programma stasera: "Una sfida fondamentale questa sera, ancora più importante visti i risultati di ieri e oggi. De Vrij è un giocatore fondamentale per questa squadra. Lo ritroviamo al centro della difesa, sarà fondamentale anche nella costruzione offensiva. Mi aspetto un'Inter che faccia la partita fin dall'inizio. Il centrocampo dell'Inter? Tante caratteristiche diverse, si completano tra di loro. Danno tante possibilità. C'è tanta qualità. A livello europeo difficile trovare dei sostituti di questi centrocampisti. Si vede la qualità nei numeri. Sono coinvolti maggiormente in fase realizzativa, vicino all'area di rigore. Sanchez ha avuto meno spazio finora. Servirà anche la sua qualità stasera, nel saltare l'uomo e nel dialogare con i compagni. Sarà un'arma differente stasera. Attendiamo che possa ritrovare la continuità fisica e mentale. Con i tre punti si andrebbe in vetta. Sappiamo che nel 3-5-2 l'apporto degli esterni è fondamentale. Viene chiesto uno sforzo maggiore a questi giocatori. Dumfries? Lo vediamo in crescita nelle ultime partite, speriamo che continui questa sera. Prisco? Ho un ricordo di lui da piccolino da tifoso interista. Quando ci pensi ti manca, aveva un'ironia sottile ed educata. Entrava nel cuore dei tifosi interisti ma non solo".