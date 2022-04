Andreolli: “Skriniar più avanti di de Ligt nel percorso di crescita, visto anche il costo”

L'analisi di Juventus-Inter: focus sui difensori

Marco Andreolli ha analizzato Juventus-Inter prima del fischio d'inizio: "Skriniar è più avanti nel percorso di crescita rispetto a de Ligt, per esperienza. De Ligt ci ha messo qualche mese in più rispetto alle prospettive iniziali e al costo importante. In ambito europeo loro sono due dei difensori più importanti. Parliamo spesso dei moduli, ma queste partite si giocano sui duelli individuali. Chi riesce a vincere più duelli sul campo può portare a casa più punti. La fortuna devi essere bravo a guadagnartela con la cattiveria. Dumfries? E' migliorato e cambiato lui. Aveva bisogno di adattarsi alle richieste del mister, dalla partita di andata è cresciuta anche l'Inter. La sua crescita è stata ottima e speriamo che possa continuare. Speriamo continui, si è preso la fascia. De Vrij ha iniziato ad allenarsi in gruppo solo qualche giorno fa. Stasera è fondamentale la partita. Juventus? Pensare qualche mese fa di arrivare a questa sfida con solo un punto di differenza era impensabile. Il dna dei bianconeri è questo, costruire successi partendo dal sacrificio. Allegri ha avuto grandi difficoltà ma piano piano è ripartito dal dna della squadra e hanno ricominciato a risalire la china. L'Inter deve mettere in campo la sua personalità stasera. Tutte le azioni offensive passano da Brozovic, lui è cresciuto tanto anche a livello di personalità. Senza Brozo i compagni sanno che manca qualcosa. Quando non trovano la giocata facile sanno che c'è lui".